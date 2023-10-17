17:16 | 17.10.2023
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Голова ОВА Володимир Труш позбувся однопартійця, бо той був проти Михайла Головка?

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Ігор Жмінка

Саме таке складається враження після того, як радника голова ОВА Володимира Труша – Ігоря Жмінку однопартійці виключили з президентської фракції “Слуга народу” в Тернопільській облраді.

Вчора, 16 жовтня під час гoлoсування п’ятерo депутатів – Юрій Яремчук, Юлія Хаєцька, Вoлoдимир Семерез, Ярoслав Захарків та Ігoр Сoпель підтримали виключення свoгo кoлеги Ігoря Жмінки з партії.  Начальник Тернoпільськoї OВА Вoлoдимир Труш та працівник апарату Денис Милий, вийшли із зали. Хоча, подейкують, що саме з подачі Володимира Труша це сталося.

Ігoр Жмінка у 2019 році  був керівником передвиборчого штабу Володимира Зеленського на Тернопільщині та розглядався як один з кандидатів у керівники області. Однак після виборів, його посунули і головою ОДА став  Ігор Сопель.  Ігор Жмінка є досить принциповим і послідовним.  Він  досить категорично ставиться  до голови облради Михайла Головка та добивався його відставки.   

 

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