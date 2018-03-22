Парламент таки дослухався до вимог тернопільських аграріїв (фото)

Верховна Рада розгляне скасування експортного ПДВ для виробників сої та ріпаку.

Як вже повідомляв ТЕРЕН, акцію з перекриття автомобільних трас зранку розпочали аграрії. Сільгоспвиробники пішли на такий радикальний крок через несправедливу податкову політику влади, що призведе до багатомільярдних збитків малих та середніх підприємств.

– Серед протестувальників – і сільгоспвиробники Тернопільщини, – розповів керівник апарату Тернопільської обласної організації Аграрної партії України Володимир Мужевич.

– Аграрії зібралися для того, аби відстоювати свої права. Адже, як ви мабуть знаєте, на початку року був прийнятий законопроект, який фактично забирає в аграріїв той прибуток, який вони мали би отримувати від продажу олійних культур. Тому аграрії Тернопільщини та Хмельниччини нині зібралися разом, бо хочуть відстояти інтереси сільгоспвиробників, змусити народних депутатів розглянути законопроект номер 7403-2 і таким чином, дати селянам можливість працювати прибутково. Якщо ця вимога не буде почута у Верховній Раді, ми подібні акції будемо продовжувати, в тому числі на Тернопільщині та в інших областях, – сказав Володимир Мужевич.

І ось, як стало відомо, депутати вже включили в порядок сесії законопроект №7403-2 «Щодо деяких питань оподаткування податком на додану вартість операцій з вивезення за межі митної території України олійних культур». Законопроект отримав 239 голосів «ЗА». Відповідне рішення було прийняте після страйку аграріїв, які перекрили дороги у 8 регіонах України. Таким чином, парламент зробив максимум сьогодні, – згаданий законопроект включили в порядок денний, дано доручення податковому комітету в середу розглянути законопроект на засіданні, а в четвер передбачається голосування з цього питання.

Нагадаємо, що Верховна Рада у понеділок відмовилась взяти у роботу законопроект №7304-2, за яким компенсація експортного ПДВ для сої і ріпаку мала зберігатись. Як повідомляє «АгроПоліт», саме тому агровиробники були вимушені знову вдатись до перекриття доріг. Невідшкодування при експорті окремих категорій товарів – це прояв податкової дискримінації та порушення основного із принципів Податкового кодексу України – рівність усіх платників перед законом незалежно від здійснюваного виду діяльності. Ця норма є також грубим порушенням зобов’язань, взятих Україною при вступі до СОТ і за Угодою про Асоціацію з Європейським Союзом, – додається у повідомленні.