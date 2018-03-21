У одній із Тернопільських шкіл хотіли викрасти дитину (відео)



В мережі опублікували відео, на якому високий чоловік викрадає маленьку дівчинку прямо з навчального закладу.

“Цей злочин вчинив іі біологічний батько, котрий 3 роки знущається над нами, переслідує, нападає і залякує. Він тримав дитину 2 місяці і не давав можливості нам бачитись, писав брудні заяви в СБУ на мене і мою сім’ю, в моєму магазині руйнували освітлення, підсилалися дивні дівчата з сертифікатами і навіть намагалися в один вечір влізти в приміщення, на нас під будинком чекали часто група пациків, нападали на мене неодноразово і поливали з газового балончика (мого ж, котрий для захисту), мене дусили на очах у моєї дитини, ми не могли ходити до школи майже 6 місяців, а коли приходили, то нас завозили додому поліцейські, потім мене судили за недбале виконання батьківських обов’язків, директора школи котра нам допомогла навчатися вдома оштрафували на місячну зарплатню, а районне управління дніпровського району (вас ми пам’ятаємо особливо, жіночки, котрі стрибають на задніх лапках перед хворим агресором) і ще багато чого…

Система котра діє на боці нездорового глузду, покриває злочини, де довести факт насильства майже неможливо, але злочинцю нічого не варто довести свою правоту і непричетність.

Система де почуття і емоційний стан дитини неможливо захистити законним шляхом, де Ювенальні служби існують як декорації начебто захисту прав дитини, і водночас неможливість позбавити хвору людину батьківських прав, система, де єдиний вихід – це методи 90-х. Жодного працюючого закону для захисту дитини до 16 років від скажених батьків, система де діти – ляльки в руках незрілої дорослої психіки.

Це сталося на перерві у школі в Тернополі. Нас врятували від самого найгіршого добрі, небайдужі люди, на котрих і тримається цей світ!

Я дякую всім хто був поруч і тим хто не був, дякую всім хто протягнув руку і провів найтемнішими коридорами, тим хто навчив захищатись, тим хто переживав і вислуховував, тим хто молився і хто просто мовчав, хто допомагав нам жити і дихати і йти далі. Тим кому не було до нас діла в самий тяжкий момент і тим, хто зривався вночі і приїздив підтримати.

Ми боремось і ми обов’язково переможемо цю темряву.

Але тепер ми точно знаємо як багато світлих людей навколо.

Ми є, ми більше не боїмося і ми йдемо до перемоги! До свого спокійного і щасливого життя!

А ще, я хочу щоб ви знали цього злочинця – Нефедов Володимир Олександрович, до речі, займається психологічною діяльністю без освіти. Має при собі цілий вольєр надресированих нещасних жінок і підтримку організації право на тата, котрим варто було б перевіряти психіку своіх учасників перед тим як захищати іх в судах. Я дуже прошу поширити цю інформацію, щоб поліція не поклала нашу справу в дальній кут, щоб врешті злочинець поніс відповідальність за своі дії, щоб цей жах нарешті скінчився для моєі дитини!” – написала мама дитини у мережі “Facebook”. Офіційна інформація від тернопільських правоохоронців: В інтернет-мережі з’явилося відео на якому чітко видно, як чоловік з приміщення навчального закладу Тернополя виносить дитину. Даний факт трапився 14 березня на території місцевого навчального закладу. Невідомий, тримаючи на руках дівчинку, спіткнувся та впав. В результаті дитина отримала тілесні ушкодження. На місце події виїжджала слідчо-оперативна група. За попередньою інформацією, незнайомець – рідний батько дитини, який мешкає у Києві. Проте з мамою дівчинки вони розлучені. Чоловік неодноразово звертався в правоохоронні органи з заявою про те, що колишня дружина неналежно виконує батьківські обов’язки, погано виховує їхню десятилітню доньку та жорстоко з нею поводиться. Представники ювенальної превенції розглянули скаргу та перевірили усю інформацією. За словами Петра Тиховича, керівника ювенальної превенції ГУНП в Тернопільській області, викладене у заяві не підтвердилося. Дівчинка добре вчиться, відвідує школу та зарекомендувала себе, як старанна, працелюбна і дисциплінована дитина. Мама малолітньої стверджує, що переживає, аби колишній чоловік не викрав і силою не вивіз дитину за кордон. За її словами, донька також боїться наодинці залишатися з татом, оскільки той неодноразово погрожував її викрасти. Подія, яка трапилася 14 березня, внесена в Єдиний реєстр досудових розслідувань за статтею 128 ККУ – необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження. Наразі мама дівчинки звернулася в суд щодо позбавлення колишнього чоловіка батьківських прав.