Під час виконання бойового завдання загинув Юрій Патра з Тернопільщини

Трагічна звістка знову сколихнула Великоберезовицьку громаду, повідомляють у селищній раді.

Захищаючи Україну від російських окупантів на фронті загинув воїн з села Лучка Патра Юрій Петрович (27.07.1995 р.н.).

Життя старшого солдата, стрільця 2 стрілецької роти в/ч А7100 Юрія Патри обірвалося 30 жовтня під час виконання бойового завдання внаслідок ворожого артилерійського обстрілу поблизу села Левадне Запорізької області.

У 28-річного Героя залишились дружина Галина та донечка Ілона, якій 6 місяців.

Траурний кортеж з тілом полеглого захисника України прибуде до Лучки 3 листопада близько 11:30 години.

Просимо жителів вийти до центральної дороги, щоб віддати останню шану воїну, який у боротьбі за Україну віддав найдорожче – власне життя.

Висловлюємо щирі співчуття рідним, та близьким… Розділяємо разом з вами розділяємо страшну втрату, біль печалі та скорботи…

Вічна памʼять і шана Герою!