Учасники «Армії відновлення» Тернопільщини заробили 2,5 млн грн
Безробітні жителі Тернопільщини активно долучаються до «Армії відновлення» – суспільно корисних робіт, які запроваджуються державою під час воєнного стану.
За оперативними даними цьогоріч місцеві підрозділи Тернопільського обласного центру зайнятості уклали 172 договори, згідно з якими залучили до таких робіт майже 800 зареєстрованих безробітних. Вони упорядковували та утримували в належному стані укриття, здійснювали супровід та догляд за учасниками бойових дій в медзакладах, надавали допомогу сім’ям військових, плели маскувальні сітки, виконували ряд інших робіт.
Учасникам «Армії відновлення» виплачено 2,5 млн грн. зарплати.
До речі, для безробітних є ряд переваг участі у суспільно корисних роботах:
– зберігається статус безробітного на весь період їх виконання;
– це легальна робота (укладаються строкові трудові договори відповідно до КЗпПУ);
– отримують заробітну плату (не нижче мінімальної (6700 грн)),
– набувають страхового стажу,
– мають соціальний захист і гарантії.
Громадам також вигідно організовувати суспільно корисні роботи, адже у разі залучення до них зареєстрованих безробітних оплата їх праці здійснюється за кошти Фонду загальнообов’язкового соціального страхування України на випадок безробіття.
Про організацію та проведення суспільно корисних робіт у громадах області прийнято 38 розпоряджень, якими визначаються їх види, переліки підприємств, об’єктів, посад і вимог до працівників, джерело фінансування, кількість осіб, які будуть залучені та терміни виконання. У переліку робіт також є: надання допомоги людям з інвалідністю, внутрішньо переміщеним особам, людям літнього віку, розвантаження гуманітарної допомоги, ремонтно-відновлювальні роботи та ін.