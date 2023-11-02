Учасники «Армії відновлення» Тернопільщини заробили 2,5 млн грн

За оперативними даними цьогоріч місцеві підрозділи Тернопільського обласного центру зайнятості уклали 172 договори, згідно з якими залучили до таких робіт майже 800 зареєстрованих безробітних. Вони упорядковували та утримували в належному стані укриття, здійснювали супровід та догляд за учасниками бойових дій в медзакладах, надавали допомогу сім’ям військових, плели маскувальні сітки, виконували ряд інших робіт.

Учасникам «Армії відновлення» виплачено 2,5 млн грн. зарплати.

До речі, для безробітних є ряд переваг участі у суспільно корисних роботах:

– зберігається статус безробітного на весь період їх виконання;

– це легальна робота ( укладаються строкові трудові договори відповідно до КЗпПУ);

– отримують заробітну плату (не нижче мінімальної (6700 грн)),

– набувають страхового стажу ,

– мають соціальний захист і гарантії.

Громадам також вигідно організовувати суспільно корисні роботи, адже у разі залучення до них зареєстрованих безробітних оплата їх праці здійснюється за кошти Фонду загальнообов’язкового соціального страхування України на випадок безробіття.