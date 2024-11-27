Під Тернополем затримали п’яного водія вантажівки

Керував вантажівкою у стані сп’яніння: результат перевищив норму у понад 7 разів



26 листопада у селі Гаї-Гречинські патрульні разом із працівниками Укртрансбезпеки зупинили вантажний автомобіль DAF. Під час перевірки документів водія ми виявили у нього ознаки алкогольного сп’яніння.



Чоловік погодився пройти огляд на стан сп’яніння за допомогою приладу Драгер. Результат — 1,50 проміле.



На порушника інспектори склали протокол за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп’яніння) КУпАП та відсторонили від керування.



Патрульні закликають: сідаючи за кермо, усвідомлюйте свою відповідальність за власне життя та безпеку інших учасників дорожнього руху!

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