08:54 | 27.11.2024
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Під Тернополем затримали п’яного водія вантажівки

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Керував вантажівкою у стані сп’яніння: результат перевищив норму у понад 7 разів 🚛

26 листопада у селі Гаї-Гречинські патрульні разом із працівниками Укртрансбезпеки зупинили вантажний автомобіль DAF. Під час перевірки документів водія ми виявили у нього ознаки алкогольного сп’яніння.

🚨 Чоловік погодився пройти огляд на стан сп’яніння за допомогою приладу Драгер. Результат — 1,50 проміле.

На порушника інспектори склали протокол за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп’яніння) КУпАП та відсторонили від керування.

❗️ Патрульні закликають: сідаючи за кермо, усвідомлюйте свою відповідальність за власне життя та безпеку інших учасників дорожнього руху!

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