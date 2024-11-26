Графік включень світла 27 листопада на Тернопільщині

❗️АТ “ТЕРНОПІЛЬОБЛЕНЕРГО” виходячи із мережевих обмежень існуючої електричної мережі розробило та запроводжує графік, відповідно до якого електропостачання виконуватиметься споживачам у визначені години (згідно черг наведених нижче).

❗️Просимо споживачів звірити до якої черги відноситься ваша адреса.

1 черга – частково ОТГ – Кременецький район: Кременецька, Почаївська, Лопушненська, Борсуківська, Шумська, Великодедеркальська, Лановецька, Снігурівська; Тернопільський район – Тернопільська, Збаразька, Вишнівецька, Байковецька, Білецька, Підгороднянська, Зборівська, Залозецька, Озернянська

2 черга – місто Тернопіль (споживачі, що вимикаються згідно 1 черги ГПВ – вулиці Лучаківського, Просвіти, С.Будного 3В, 12-34, Громницького, Карпенка, Винниченка, Юності, Орлика, М.Кривоноса, Бережанська, Дружби, Миру, Драгоманова, Мазепи, Тісна, Тбіліська, Петриківська, Виговського, І.Бриковича, І.Блажкевич 2-8, Н.Яремчука, Чумацька, Гжицьких, Надзбручанська , Степова, Тролейбусна, Далека, Торговиця 11, 14, 18, 24, 26, 28, 37, 37А, Білогірська, Шептицького 7-38А, пров. Цегельний, Колонтая 2, 6, Руська 2-8, Старий Поділ 22, Шашкевича 1-4, Паращука, Медова, Героїв Євромайдану, Микулинецька 1, 1А, 3А, Оболоня, Острозького 28, Тиха, Юрчака, Стадникової 1-20, Тернопільська, Хліборобна, Яблунева, Підгірна, Д. Віконської, Урожайна, Вишнева, Лісова, Болюха, Глибока Долина, Приміська, Золотогірська, Бенцаля, П.Батьківського, Покрови, Михайлевича, Мирна, Проектна, Глибочанська, Калинова, Калинова бічна, Медобірна, Хутірська, Зарічна, Низинна, Вербова, Грабовського, Загребельна, Волинська, Південна, Куток, Спадиста, Львівська, майдан Перемоги, Наукова, Університетська, “Ринок Західний”, ресторан “Хутір”, “Макдоналдз”, “Орнава”), а також частково с. Березовиця, Острів, Петриків, Підгороднє, Буцнів.

3 черга – місто Тернопіль (споживачі, що вимикаються згідно 3 черги ГПВ – вулиці Злуки 1-43 (непарні), 2-8 (парні), 18, Тарнавського 1-23 (непарні), 2, 2А, 4-26 (парні), Спортивна, Л.Гузара, Захисників України 1, 2, 3, 5, Лепкого 3, 5, 7, 9, 11, 14, Київська 2, 4, 7Д, 8, Рєпіна 34, 36, 38, Коновальця 4-20(парні), Вербицького 1, 3, 5, 6, 8, 10, Чубинського 1, 2, 3, 4, Над Яром, К.Цісик 43, 60 і приватний сектор, Заміська, Збаразька, пров. Збаразький, Енергетична, Енергетична бічна, Шота Руставелі, Фабрична, Лозовецька, Галицька 1-54, Квітова, Вертепна, Весела, Лисенка, пров. Галицький, Городня, Північна, Вояків дивізії “Галичина” 8-26, Леонтовича, Марка Вовчка, Паркова, Петрушевича, Підгородня, Рудницького, Чарнецького, Бордуляка, Коцюбинського 5 Б, Руська 1, 3, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, Грушевського 1, Над Ставом, Старий Ринок, Старий Поділ 11, 14, 16, 18, 20, 31 і (приватний сектор), Шашкевича 5-19, Валова 3, 5, 2-18(парні), Брюкнера, Січинського, Сліпого, Замкова, Сагайдачного 2, 4, 6, 8, 9, 11, 13, Кульчицької, Словацького, Листопадова, майдан Волі, Фармфабрика “Тернофарм”, “Вента”, “Янтос”, “Тернобуддеталь”, ТОВ “Влота”)

4 черга – місто Тернопіль (споживачі, що вимикаються відповідно до 4 черги ГПВ – вулиці вул. Текстильна 20-28, Овочева, Яреми 1-7, Героїв Чорнобиля, Ю.Іллєнка, Смакули 1, 2, Пелиха, Липницького, Протасевича 4-22, Л.Українки 16, 17, 18, 19, 21, 23, 29, 33, 35, 39, Д.Галицького 1, 3, 5, 2-28(парні номера), Бандери 4-36, 47(частково), 49, 51, 53, 62, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 83, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, Рєпіна 14, 14А, 16, 18, Довженка 15-19(непарні), Савури(непарні), Слівенська 3, Довбуша, Богуна, Піскова, Дорошенка, Монастирського 1-42, Стефаника, Чайковського, Мєшковського, Малишка, Глибока, Глиняна, Сонячна, Новосонячна, Дівоча, пров.Дівочий, Деповська, Дністрянського, Підкови, Нова, Шагайди, Пулюя, Польова, Татарська, Шопена, Вояків дивізії “Галичина” 1-7, Торговиця 1, 3, 5, Замонастирського, пров. Замонастириський, Мостова, Мостова бічна, Стецька, Стрімка, Стадникової 16, 22-67, Шпитальна, Чернівецька 1-46, 63-64, Микулинецька 4-40, Подільська, Гребінки, Садова, пров. Садовий, Гайова (приватний сектор), Гайова-бічна, Руська 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 36, 37, 39, 40, 42, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 60, бульвар Т.Шевченка 14, 16, 27А, 33, 35, 39, 43, 45, Гоголя, Федьковича, Пирогова, Острозького 7, 9, 13, 14, 15, 17, 21, 22, 23, 25, 29, 35, Липова, Шептицького 1–6, Кондитерська фабрика “ТерА”, Центральний Універмаг, частково центральна частина міста, Багата, Мстислава, Валова 7, 9, 11, Сагайдачного 3, 5, 7, Новий Світ, Кармелюка, Наливайка, Набережна, Набережна бічна, Білецька, Броварна, пров. Броварний, пров. Холодний, Гніздовського, За Рудкою, пров. За Рудкою, Вагилевича, Березова, Вільхова, Гнатюка, Теліги, Рівна, Ясна, Опільського, Горбачевського, Крушельницької, Головацького, Нечая, Котляревського, Транспортна, Межова, Ділова, Циганська, Бродівська 2-12 )

5 черга – місто Тернопіль (споживачі, що вимикаються згідно 5 черги ГПВ – вулиці вул. Злуки 45-59, Лепкого 6, 8, 10, Бойчуків, 15 Квітня, Київська (крім буд.№2, 4,7Д,8), Куліша, Симоненка, Морозенка, Курбаса, Вишнівецького, В.Великого, Корольова, Купчинського, Сахарова, Стуса, Петлюри, Гуцульська, Бойківська, Лемківська, Самчука 12-32, Самчука-бічна, К.Цісик 41, 54, 54В, 54Г, 54Д, Коновальця 9-23, Галицька 56, 58, Балея, Безкоровайного, пров. Тарнавського 2, 4, 8, вул. Тарнавського 32, 34, 36, 37, 38, Яреми 9, 9А Смиковецька 56, Підволочиське шосе 35, 36, 37, ТОВ “Теркурій-2”, ТРЦ “Подоляни”, ПП Маківський, ВАТ “Оріон”, Фабрика меблів “Нова”, АТ “Технологія”), а також частково с. Байківці, Гаї Ходорівські, Гаї Гречинські, Гаї Чумакові, х.Сабашиха, Лозова, Шляхтинці, Гаї Шевченківські, Стегниківці, Курники.

6 черга – місто Тернопіль (споживачі, що вимикаються відповідно до 4 черги ГПВ – вулиці Бродівська 44-60, Лук’яновича, Гріга, Поліська, Промислова, “Штучна шкіра”, “Вінітекс”, “Вінісан”, ТОВ “Юла”, “Екер”, “Інтенс”, ЗАТ”Лілея”, “Тернобудплюс”, “Надзбруччя”, “Машинобудівний завод”, “ЗЗВ і БК”, Екперементально-механічний завод, “Спеценерго”, “Молода Гвардія”, ПАТ “Топільче”, ТОВ “САЮЗ”, “Ірена”, ВКП “Ватра”, ТОВ “Люїзо”, “Лотос риба”, “Епіцентр-К”, Тяга, “Галичина Ласунка”, “Тернопільгазпостач”, “Промбаза”, “Тернобудмеханізація”, “Автобаза”, “Стелар”, ВАТ “Екор”, “Будіндустрія”, УВТК “Тернопільбуд”, “Галичина ласунка”, Продбаза, “Метінвест”, “Волхграніт”, “Тернопільський завод металоконструкцій”, ТОВ “Опентек”, ТОВ “Водаленд”, ТОВ “Домобудівник”, ПАТ “ДПЗКУ” Тернопільський КХП, промисловий сектор по вул.Гайова, “Енергоконструкція”, “Рейв Техно”, “Інтеграл”, “Алтек”, “Ремпобуттехніка”, “Будіндустрія”), а також частково с. Біла, Чистилів.





