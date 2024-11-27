У Тернополі відновили роботу 14 “Пунктів незламності”

Станом на 26 листопада у Тернополі відновили роботу 14 пунктів обігріву, де мешканці та гості міста можуть зігрітися, випити чаю, скористатися електроенергією або інтернетом. Частина пунктів працює цілодобово, інші – за графіком.

З метою швидкого доступу та для зручності мешканців пункти обігріву нанесені на інтерактивну карту та доступні у мобільному телефоні у додатку «е-Тернопіль» (який можна завантажити на свої телефони на Android та на iOS).

На карті відображені 14 локацій, де можна отримати допомогу. Пункти надають доступ до тепла, електроенергії, інтернету та гарячих напоїв. Карта допоможе оперативно знайти найближчий пункт обігріву або «Пункт незламності».