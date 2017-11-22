Сергій Гіс — митець, який дивиться на Підволочиськ крізь об’єктив

Дуже важко знімати в Підволочиську стріт. Біда-кругом біда. Навіть це все не хочеться якось узагальнювати в фото і показувати.

В принципі на фоні того, що роблять з архітектурою, можна і доріг не робити, бо в купі воно дивиться гарно-жахливо гарно) Колись наші діти чи внуки запитають нас, як ми це все допустили.

А ще у нас ями щебенем засипають. Це так мило, він до першого дощу лежить, а потім його назад в матінку природу змиває. Зимою снігом можна засипати.

Я люблю Підволочиськ за його архітектурні пам’ятки, які ще є (поки що) і реконструкція їх не знищила. За те, що воно може бути комфортним містом, в якому захочеться жити і ростити діток, але поки що люди тільки їдуть з нього. А ще за людей, в більшості у нас хороші люди… Не люблю тільки тих, які місто нищать… Місто потрібно берегти, історію потрібно берегти – вигляд міста створює настрій, а настрій формує життя. Сергій Гіс Фото з допису Сергія Гіса. Джерело: соцмережі