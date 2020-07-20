ПЛР-тестування на Covid-19 для приїжджих з-за кордону: вартість послуги у Тернополі

ПЛР-тестування на коронавірус за власним бажанням. З 18 липня у Тернопопільському обласному лабораторному центрі розпочала діяти платна послуга, яка допоможе встановити наявність чи відсутність в організмі людини вірусу Covid-19. Вартість дослідження – 912 гривень для однієї особи.

“З 18 липня в нашій державній установі проводяться платні дослідження на наявність вірусу Covid-19. Чому платні? Тому, що категорія людей, які прибули з-за кордону, не входять у перелік категорій людей, яким ці дослідження проводять безкоштовно. Була виведена оплата, в яку закладені вартість тест-систем, робота, енергоносії, забір матеріалу. Ця сума складає 912 гривень”, – каже в.о. керівника Тернопільського обласного лабораторного центру Оксана Чайчук.

Пройти обстеження можуть всі бажаючі. Забір матеріалів проводять щодня до 13:00 години. Розрахуватися за послугу можна як готівкою, так і за допомогою банківської карточки. З собою потрібно мати документ, який посвідчує особу, а також мобільний телефон, на який буде встановлено програму “Дій вдома”.

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