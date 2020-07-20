П’ять тернопільських випускників отримали по 200 балів з математики і фізики
Цього року за результатами зовнішнього незалежного оцінювання максимальний результат – 200 балів з математики і фізики отримали 5 випускників навчальних закладів Тернопільської області.
Зокрема, найвищі бали з математики отримали 3 учні. Це випускники Тернопільської спеціалізованої школи з поглибленим вивченням іноземних мов №3, Тернопільської Української гімназії імені Івана Франка, Навчально-виховного комплексу «Школа-колегіум Патріарха Йосифа Сліпого».
З фізики 200 балів отримали 2 учні. Це вихованці Тернопільського технічного ліцею і Тернопільської спеціалізованої школи з поглибленим вивченням іноземних мов №5.
«Найвищі результати, які отримали наші учні під час зовнішнього незалежного оцінювання, це показник того, як вивчали предмети. Карантин не став на заваді для учнів, щоб досягнути найкращих результатів», – зазначила начальниця управління освіти і науки Тернопільської обласної державної адміністрації Ольга Хома.
Нагадаємо, що минулого року за результатами зовнішнього незалежного оцінювання 200 балів з окремих предметів отримали 11 учнів.