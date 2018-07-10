Поляки прибирають кладовища на Тернопільщині (фото)

4 липня до міста Підгайці в межах акції «Могилу прадіда врятуй від забуття» прибула група з міста Міліч (Польща) на чолі з директором технікуму Лісного в м.Міліч Юстиною Зарчинською, опікуном Гоноратою Цєрпіш, чотирма учнями технікуму та водієм.

Група впродовж декількох днів прибирала польські могили на кладовищі в м.Підгайці та в селі Білокриниця.

Директор технікуму Юстина Зарчинська розповіла, що ця акція організована під патронатом Дольношльонского уряду воєвудського у Вроцлаві та начальника відділу освіти та спрямована на патріотичне виховання польської молоді з метою збереження занедбаних польських поховань на цвинтарях в Україні.

Польська молодь долучається прибирання могил не тільки волонтерською діяльністю, а також і фінансово. Це дуже хороший приклад і гідний для наслідування для нашої молоді. Тому що в нас зараз трохи інша ситуація. І школа, і учні, і батьки говорять, що не можна використовувати дітей і заставляти їх працювати на прибиранні кладовищ, парків тощо. Коли мова заходить про прибирання братської могили та могили воїнів УПА на міському кладовищі, всі намагаються від цього якось самоусунутись. Але поляки кажуть, що народ, який втрачає пам’ять, втрачає життя. І так виховують своїх дітей. Директор технікуму висловила сподівання, що наступного разу, коли вони приїдуть прибирати на кладовище, до їхньої молоді долучиться і наша, щоб прибрати занедбані українські могили, – повідомляють у підгаєцькій міській раді.

Також родичі тих, що приїхали прибирати кладовище -Beata Kaniewska та Ewelina Kustosz, передали для дитячого садка подарунки.