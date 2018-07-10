Ескіз, як зміниться Старий парк Тернополя

Тернопільська міська рада ще цьогоріч планує провести ремонт Старого парку Тернополя. Сьогодні представили ескіз реконструкції цієї території, до 20 липня до нього ще можна вносити корективи.

Основне завдання, яке поставили перед фахівцями з оновлення Старого Парку – позбавитися радянського ідеологічного стилю. Загалом у парку планують передбачити дві меморіальні зони, одна з яких буде присвячена пам’яті загиблих у Другій Світовій війні, а інша – звитязі українських Героїв та Героїв АТО. Також буде третя – рекреаційна зона.

Пропозиції щодо вигляду парку можна надсилати до 20 липня на електронну пошту presamr@gmail.com.

Довідка: Старий Парк — найстаріший з парків Тернополя, засаджений наприкінці XIX століття, парк-пам’ятка садово-паркового мистецтва (рішення виконкому Тернопільської міської ради від 19 березня 1977 р.). У 1970—1991 роках називався «Парком Слави». Старий парк є заповідним об’єктом, розташований у Тернополі в межах вулиць Генерала Шухевича, Євгена Петрушевича, Клінічної, біля центрального міського стадіону, входить до складу природно-заповідного фонду України.

Історія: У 1861 році парк закладено стараннями тодішнього бургомістра Володимира Мандля. Керував розбивкою парку відомий ботанічний садівник зі Львова — К.Бауер. Хоча цей парк був невеликий за розміром (біля 7 га), проте гарно впорядкований. Тут росли в діжках різноманітні тропічні рослини: банани, агави, пальми, кипариси, які на зиму заносили в оранжерею.

У парку часто проводилися українські фестини, зльоти, лотереї, свята, співалися пісні. В липні 1887 р. тут відбулася велика сільськогосподарська виставка, на якій був присутній спадкоємець Австрійського престолу ерц-герцог Рудольф.

29 вересня 1896 р. на честь 300-ліття Брестської Унії в парку насипано Холм Унії.

У 1897 р. в парку встановили бюст доброчинця міста — бургомістра Мандля, який виконав львівський скульптор Дикле.

У 1901 році стараннями Товариства приятелів музики тут організовано літній театр, де відбувалися вистави.

Під час Другої світової війни старий парк зруйновано. З квітня 1944 р. Старий парк став місцем поховання воїнів, полеглих у боях з німецькими загарбниками. У 1970 році насипаний Курган Слави і споруджений меморіальний комплекс.

З початком відбудови Тернополя його наново засаджено. 9 травня 1970 року, в день святкування 25 річчя Перемоги його названо на честь воїнів ВВВ Парком Слави. Тоді ж відкрито меморіальний комплекс і насипано «Курган Слави». При реконструкції парку знесені старі будівлі, викорчувана частина дерев і кущів.