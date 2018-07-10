Звабливі провідниці, гості з майбутнього, клоуни і навіть печінка: почалися зйомки  третього сезону «Вар’яти-шоу»

На зйомках «Вар’яти-шоу» Жогло став сексуальною провідницею поїзду, а Тильний мало не вийшов заміж. Як створюють третій сезон Першого україномовного гумор-шоу «Вар’яти»

У павільйоні Film.ua розмістили двоповерхову декорацію, яку щоночі перебудовують, змінюючи картинку для нових епізодів. Цього року, крім спалень, кухонь і дитячих, для мініатюр проекту побудують українське село, РАГС, цирк і навіть літак! Як умістити на одному знімальному майданчику цирковий манеж, салон літака та космічний автомобіль? Це краще один раз побачити, ніж сто разів уявити!

Глядацька зала поки що порожня. Актори репетирують. В одній локації сексуальна провідниця поїзда у виконанні Володира Жогла намагається звабити Валентина Сергійчука у ролі пасажира. В іншій – сімейна пара у виконанні акторів Віталія Тильного та Володимира Ковцуна, вони готуються до номера, сюжет якого знайомий кожній родині.

– Сьогодні граю дружину, яка вночі прочитала у спальні смску на мобільному чоловіка, – розказує Віталій Тильний, одягнений у шовковий бордовий халатик, панчохи та домашні капці. – Мені у «Вар’яти-шоу» дістаються переважно жіночі ролі. Панчохи, корсети, перуки, підбори – все це я маю носити на знімальному майданчику. На зйомках третього сезону я вже був директоркою школи, жінкою, яку пограбували гопники, нареченою, яку мати відмовляє від заміжжя, ревнивою дружиною. І це мої жіночі образи тільки перших двох днів! Далі – більше J.

Навіть у халаті, бігуді на перуці і жіночих сукнях Тильному вдається збирати компліменти з приводу накачаних біцепсів.

– Останні три роки я – частий гість спортзалу, – зізнається Віталій. – Навіть коли ми на гастролях, шукаю спортзали в інших містах і біжу займатися. Треба тримати себе у формі. Фанаткам це подобається J.

Усі номери «Вар’яти-шоу» – про будні будь-якого українця. Саме за це хлопців і любить глядач. Іноді гумористи черпають натхнення у власних сім’ях. Навіть очільник шоу Сергій Притула часто жартує про дружину.

– У другому сезоні пара жартів не вийшла в ефір, тому що я на цьому наполягла, – зізнається виконавчий продюсер шоу Катерина Притула. – Та більшу частину номерів про себе я пропускаю. Як дружина гумориста, ставлюся до цього просто. Думаю, і глядач повинен розуміти, що номери, хоч і беруться з життя, все ж трохи перебільшені, в них є частка домислу.

Контролює репетицію, стежить за кожною інтонацією акторів і кожною деталлю номера новий режисер проекту Денис Сало.

– У нас на 50 відсотків оновився колектив – новий режисер, редактор, підрядник з монтажу декорацій, технічна група, – говорить Катерина Притула. – Олег Боднарчук зняв для нас два сезони. Величезна подяка йому за наші високі рейтинги і геніальну ідею декорації, яка перебудовується за ніч. Цього року в Олега інші творчі плани. Тепер «Вар’яти-шоу» режисирує Денис Сало, з яким, до речі, ми познайомилися за рекомендацією Олега. Раніше Денис працював над «Шоу Братів Шумахерів». Він запропонував нам класну ідею для нової рубрики. У цьому сезоні, на жаль, не вистачило часу на її реалізацію. Та вже після закінчення зйомок знімемо пілот. І, можливо, у четвертому сезоні здивуємо глядачів цікавою новинкою.