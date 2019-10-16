Понад 600 контрактників Тернопільщини заселяться у новобуди

До кінця року на Тернопільщині введуть в експлуатацію 5 казарм поліпшеного планування, в які оселяться 625 військовослужбовців-контрактників підрозділів окремої артилерійської бригади ОК «Захід». Про це АрміїInform повідомив начальник відділу капітального будівництва та ремонту Західного територіального КЕУ підполковник Володимир Клецун.

За його словами, вже завершено будівництво трьох казарм для артилеристів у Теребовлі, на черзі ще дві новобудови у найбільшому райцентрі Тернопільської області – Чорткові.

– У період, що залишився до кінця цього року, в Чорткові будівельникам потрібно завершити монтаж меблів, під’єднати сантехніку, підключити кухонні плити, а також здійснити облаштування прибудинкової території, – розповів підполковник Володимир Клецун.

Під час будівельних робіт застосовуються сучасні європейські технології: вентиляційні та опалювальні системи. Все робиться для комфорту військовослужбовців, які тут проживатимуть. Проєкт із будівництва житлового фонду для військовослужбовців продуманий до деталей. Він відповідає стандартам НАТО.

Загалом у Тернопільській області для військовослужбовців Збройних Сил України будують 7 житлових комплексів. Окрім Теребовлі та Чорткова, ще дві казарми поліпшеного типу для 250 військовослужбовців цього року почали зводити у Тернополі. Їх заплановано здати в експлуатацію уже в 2020 році.