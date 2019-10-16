Мешканець Зборівського району знайому прострелив щоку

Кримінальне провадження за частиною 4 статті 296 ККУ – хуліганство слідчі Кременецького відділу поліції розпочали щодо 25-річного жителя Зборівського району. Зловмисник під час конфлікту предметом, схожим на пістолет, спричинив тілесні ушкодження знайомому.

До співробітників Кременецького відділу поліції надійшло повідомлення від медиків про те, що вони надавали допомогу 24-річному жителю села Комарівка, у якого було діагностовано вогнепальне поранення щоки.

В ході оперативно-розшукових заходів оперативники встановили, що травму потерпілому спричинив його знайомий – 25-річний житель Зборівщини.

З’ясувалося, хлопці в одній компанії святкували день народження. Будучи у стані алкогольного сп’яніння, між ними виникла суперечка. Під час якої мешканець Зборівщини схопив предмет, схожий на пістолет, і спричинив ним тілесні ушкодження знайомому.

Речовий доказ поліцейські вилучили і відправили на експертизу. Підозрюваного затримали згідно статті 208 КПК.



Санкція статті, яку інкримінують зловмисникові, передбачає від трьох до семи років позбавлення волі, – повідомляє відділ комунікації поліції Тернопільської області.

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