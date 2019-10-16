У Бережанському районі під час гасіння пожежі пролунав вибух

15 жовтня о 10:34 на пункт зв’язку 7-ї державної пожежно-рятувальної частини надійшло повідомлення про пожежу в с. Бище Бережанського району. Горіла окремо стояча дерев’яна господарська будівля, на площі 30 м.кв., – повідомляє Управління ДСНС України в Тернопільській області.

На момент прибуття до місця виклику рятувальників будівля обвалилася. Під час гасіння пожежі відбувся вибух. В зв’язку з цим гасіння було припинене, а пожежно-рятувальний підрозділ відведено на безпечну відстань. На щастя, внаслідок вибуху ніхто не постраждав. До повного припинення горіння було виставлено пожежний пост, який пильнував, аби вогонь не поширився далі.

Як вдалось встановити зі свідчень місцевих жителів – у даній будівлі могли знаходитись вибухонебезпечні предмети часів ІІ-ї Світової війни, які ймовірно зберігав попередній власник. Місце події огороджено та здано під охорону працівникам національної поліції. Обстеження можливого місця знаходження боєприпасів проводитиметься 16 жовтня.