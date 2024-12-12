На Тернопільщині жінка порушила ПДР і потрапила під колеса авто

До реанімаційного відділення з тілесними ушкодженнями різного ступеня тяжкості потрапила жителька Чортківського району. Жінка потрапила під колеса автомобіля.

Дорожньо-транспортна пригода трапилася 11 грудня близько 17:00 на трасі “Доманово-Ковель-Чернівці-Тереблече” в селі Солоне. На місце події виїжджала слідчо-оперативна група Заліщицького відділення поліції.

У ході перевірки з’ясувалося, що житель Чернівецької області, керуючи автомобілем Renault Express, збив жінку 1955 року народження, яка переходила дорогу у забороненому місці.

Чоловік одразу викликав швидку та поліцію. Потерпілу госпіталізували. У водія взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю. Триває слідство відповідно до частини 1 статті 286 Кримінального кодексу України.