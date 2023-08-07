Посадовця військкомату Тернополя, який допомагав ухилянтам, звільнили і відправили на фронт

За процесуального керівництва Тернопільської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону повідомлено про підозру групі осіб, серед яких посадовець територіального центру комплектування та соціальної підтримки і четверо цивільних осіб.

Їм інкриміновано незаконне переправлення осіб через державний кордон України (ч. 2 ст. 332 КК України).

За даними слідства, підозрювані виготовляли для охочих ухилитись від мобілізації жителів Тернопільщини фіктивні документи, які надають право на безперешкодний перетин державного кордону.

Свої послуги вони оцінили від 3000 доларів США з однієї людини.

Правоохоронці викрили підозрюваних під час отримання 6000 доларів США та передачі «замовнику» тимчасових посвідчень військовозобов’язаних і довідок військово-лікарських комісій.

Під час більше десятка санкціонованих обшуків у помешканнях та автомобілях підозрюваних виявлено та вилучено документи, штампи, печатки, грошові кошти та інші речові докази, які скеровані на експертизу.

Наразі трьом учасникам обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави, а посадовець ТЦК звільнений із займаної посади та переміщений по службі до військової частини бойового складу на Сході країни.

Досудове розслідування здійснюють слідчі Головного управління Нацполіції в Тернопільській області за оперативного супроводу Управління стратегічних розслідувань в Тернопільській області ДСР НП України.

Примітка: відповідно до ст.62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.