У Тернополі пʼяний водій пробував «всунути» 200 євро

Сьогодні, близько 2-ї години ночі, патрулюючи вулицею Михайла Грушевського, інспектори помітили автомобіль КІА, який перебував на вулиці в період дії комендантської години.

Спілкуючись із кермувальником, патрульні виявили у нього явні ознаки алкогольного сп’яніння. Чоловік погодився пройти огляд на стан сп’яніння за допомогою алкотесту Драгер на місці зупинки транспортного засобу. Результат виявився позитивним, прилад зафіксував 0,84 проміле алкоголю в крові водія.

Під час складання адміністративних матеріалів керманич спробував уникнути відповідальності та запропонував інспекторам неправомірну вигоду у розмірі 200 євро.

Поліцейські попередили чоловіка про кримінальну відповідальність за такі дії, але громадянина це не зупинило. Він підійшов до службового автомобіля, поклав паперовий згорток із грошовими коштами, аби інспектори не складали протокол за порушення ПДР.

Охоронці порядку склали на водія протокол за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом в стані сп’яніння) КУпАП, зафіксували пропозицію неправомірної вигоди та викликали на місце слідчо-оперативну групу.

Патрульні вкотре наголошують: не намагайтесь уникнути відповідальності за вчинені правопорушення. За пропозицію неправомірної вигоди передбачена адміністративна відповідальність за ст. 369 (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) ККУ. Покарання передбачене статтею: штраф від 8 500 до 12 750 або обмеження волі на строк від 2 до 4 років, або позбавлення волі на той самий строк.