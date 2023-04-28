Керівництво військкоматів з тилу відправлятимуть на фронт

Керівництво військоматів з тилу відправлятимуть на фронт – Володимир Зеленський дав доручення Залужному.

Міністр оборони Рєзніков на брифінгу повідомив, що переважна більшість військкомів, які давно сидять у центрах комплектацій, відправлятимуть як військовослужбовців на лінію фронту.



А на їхнє місце направлятимуть військовослужбовців, які отримали поранення та знають, у тому числі, як правильно проводити роботу з реалізації мобілізаційних потреб.