Протягом минулої доби рятувальники ліквідували 2 пожежі та надали допомогу важкохворій громадянці

Рятувальники Тернопільщини продовжують виконувати свій обов’язок, оперативно реагуючи на виклики та допомагаючи громадянам.

У місті Кременець ліквідовано пожежу стихійного сміттєзвалища на площі близько 0,05 га. До гасіння залучено 5 одиниць техніки та 10 чоловік особового складу. Роботи тривають.

У місті Тернопіль на вулиці Київська ліквідовано загоряння сміття у сміттєпроводі. Завдяки швидким діям вогнеборців вдалося уникнути поширення полум’я.

У місті Чортків рятувальники відкрили двері приватного житлового будинку, власниця якого довго не виходила на зв’язок. Як з’ясувалося, жінка потребувала термінової госпіталізації. Потерпілу передали медикам для надання необхідної допомоги.

ДСНС нагадує: у разі небезпеки телефонуйте за номером 101. Ми завжди поруч!