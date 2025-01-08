Президент України посмертно нагородив орденом Сергія Чілікіна з Тернопільщини

За особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане виконання військового обов’язку Президент України Володимир Зеленський постановив нагородити орденом «За мужність» ІІІ ступеня (посмертно) захисника із Чорткова – сержанта Чілікіна Сергія Володимировича.

Рішення про присвоєння ордену оприлюднено в Указі Президента №743/2024.

Довідково. Чілікін Сергій приєднався до лав ЗСУ та боронив рідну землю від російських загарбників, служив водієм взводу протитанкових керованих ракет. Командир його військової частини зазначив, що наш Герой протягом усього часу своєї служби сумлінно виконував військові накази та був справжнім зразком для інших захисників.

Загинув під час виконання бойового завдання у населеному пункті Білогорівка Луганської області. У Чорткові в Героя залишився лише рідний брат.

Нагадаємо, що старший рідний брат Сергія – Володимир Чілікін – теж загинув, боронячи Україну, 13 грудня 2022 року в Бахмуті Донецької області.

Поховали Чілікіна Сергія на Алеї Героїв на кладовищі, що по вул. Ягільницька.