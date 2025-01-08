17:08 | 8.01.2025
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Новини Тернополя 

У Тернополі водій випадково заїхав на Театральний майдан

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Патрульні поліцейські склали адмінпротокол на водія, який виїхав на Театральний майдан Тернополя
Під час моніторингу соціальних мереж поліцейські виявили відео, на якому автомобіль Chevrolet проїхав через Театральний майдан у центральній частині Тернополя. Рух транспортних засобів у цій зоні заборонений.
Правоохоронці встановили особу порушника — ним виявився 58-річний житель Тернопільського району. Водій пояснив, що заблукав і не зорієнтувався на місцевості.
На водія було складено адміністративний протокол за ч. 1 ст. 122 Кодексу України про адміністративні правопорушення — недотримання вимог дорожнього знака 3.21 “В’їзд заборонено”.

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