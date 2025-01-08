У Тернополі водій випадково заїхав на Театральний майдан
Патрульні поліцейські склали адмінпротокол на водія, який виїхав на Театральний майдан Тернополя
Під час моніторингу соціальних мереж поліцейські виявили відео, на якому автомобіль Chevrolet проїхав через Театральний майдан у центральній частині Тернополя. Рух транспортних засобів у цій зоні заборонений.
Правоохоронці встановили особу порушника — ним виявився 58-річний житель Тернопільського району. Водій пояснив, що заблукав і не зорієнтувався на місцевості.
На водія було складено адміністративний протокол за ч. 1 ст. 122 Кодексу України про адміністративні правопорушення — недотримання вимог дорожнього знака 3.21 “В’їзд заборонено”.