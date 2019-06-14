Приємна несподіванка під час відкриття виставки у Кременці

Приємною несподіванкою під час відкриття виставки художніх робіт Олега Кузіва у Кременецькому краєзнавчому музеї був виступ заслуженого артиста України Дмитра Губ’яка. Він виконав декілька творів та презентував роботу нового інструменту – електричної бандури.

Рідний брат Олега Михайло Кузів, заслужений художник України, давній товариш директора музею Андрія Левчука, також приїхав на відкриття виставки. Михайло неодноразово відвідував художні пленери “Краєвиди Волині”, які проходили в Кременці ще у 2015 році. Дорогий гість у своїй промові розповів про творчий шлях брата Олега, охарактеризовавши його роботи, як відміні.

Кураторами цієї чудової виставки є подружжя Мирона та Оксани Постолан, за що адміністрація Кременецького краєзнавчого музею їм висловлює вдячність. Мирон Постолан, українець народжений в Англії, відомий нам, як бандурист та дослідник руху лірників в Україні, під час виступу Дмитра Губ’ка назвав його – найкращим в світі бандуристом.