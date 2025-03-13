Реставрація вітражів у Домініканському костелі Чорткова: повернення до автентичності

У Домініканському костелі Святого Станіслава в Чорткові розпочали реставраційні роботи на двох вітражах, що розташовані в південній боковій наві храму. Це важливий крок у збереженні культурної та архітектурної спадщини цього сакрального об’єкта, кажуть у міській раді.

Дозвіл на проведення реставрації надано релігійній організації «Парафія Святого Станіслава Римсько-Католицької Церкви у Чорткові» департаментом культури та туризму Тернопільської обласної державної адміністрації.

До роботи залучено фахівця з реставрації вітражів, який має великий досвід у збереженні таких мистецьких елементів, аби зберегти їх автентичність та красу. Вітражі відновлять в оригінальному вигляді, зберігаючи їх унікальну форму та стиль, які ідеально вписуються в архітектурний ансамбль храму.