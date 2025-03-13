Путін заявив, що Росія згодна на припинення бойових дій, але це має привести до “довгострокового миру”.



“Ми за перемир’я, але є нюанси.”

“Росія підтримує 30-денне перемир’я з Україною.”

“Як ці 30 днів будуть використані? Для примусової мобілізації в Україні?”

“Чи маємо ми дозволити ЗСУ вийти з Курської області після всіх «злочинів проти мирних громадян»?”

“Ми хочемо гарантій, що під час перемир’я Україна не проводитиме мобілізацію, підготовку та не отримуватиме зброю.”

“Для українських військових у Курській області є два варіанти: здатися або загинути.”

“Якщо США і Росія домовляться, то ЄС може отримати газ через трубопровід.”

“Ситуація на фронті змінюється на користь Росії.”



Путін також заявив, що може зателефонувати Трампу для обговорення ідеї перемир’я.

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