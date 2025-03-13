Путін заявив, що Росія згодна на припинення бойових дій
Путін заявив, що Росія згодна на припинення бойових дій, але це має привести до “довгострокового миру”.
“Ми за перемир’я, але є нюанси.”
“Росія підтримує 30-денне перемир’я з Україною.”
“Як ці 30 днів будуть використані? Для примусової мобілізації в Україні?”
“Чи маємо ми дозволити ЗСУ вийти з Курської області після всіх «злочинів проти мирних громадян»?”
“Ми хочемо гарантій, що під час перемир’я Україна не проводитиме мобілізацію, підготовку та не отримуватиме зброю.”
“Для українських військових у Курській області є два варіанти: здатися або загинути.”
“Якщо США і Росія домовляться, то ЄС може отримати газ через трубопровід.”
“Ситуація на фронті змінюється на користь Росії.”
Путін також заявив, що може зателефонувати Трампу для обговорення ідеї перемир’я.