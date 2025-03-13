18:51 | 13.03.2025
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Війна 

Путін заявив, що Росія згодна на припинення бойових дій

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Путін заявив, що Росія згодна на припинення бойових дій, але це має привести до “довгострокового миру”.

🔹 “Ми за перемир’я, але є нюанси.”
🔹 “Росія підтримує 30-денне перемир’я з Україною.”
🔹 “Як ці 30 днів будуть використані? Для примусової мобілізації в Україні?”
🔹 “Чи маємо ми дозволити ЗСУ вийти з Курської області після всіх «злочинів проти мирних громадян»?”
🔹 “Ми хочемо гарантій, що під час перемир’я Україна не проводитиме мобілізацію, підготовку та не отримуватиме зброю.”
🔹 “Для українських військових у Курській області є два варіанти: здатися або загинути.”
🔹 “Якщо США і Росія домовляться, то ЄС може отримати газ через трубопровід.”
🔹 “Ситуація на фронті змінюється на користь Росії.”

Путін також заявив, що може зателефонувати Трампу для обговорення ідеї перемир’я.

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