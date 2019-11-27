На JazzBez до Тернополя приїде відомий польський джаз-бенд, який грає на органі

6,7, 8 грудня 2019 року у Тернополі відбудеться XIX міжнародний фестиваль сучасної імпровізаційної музики JAZZBEZ. На тернополян та гостей міста чекають виступи кращих джазових виконавців з Америки, Німеччини, Польщі та Кот д’іВуару.

Зокрема, 7 грудня, виступатиме відомий польський джаз-бенд у складі барабанника Пшемислава Яроша, саксофоніста Томаша Пручницького та клавішника Каєтана Галаса. Особливістю звучання тріо є орган Hammond, який не часто почуєш в джазових композиціях.

Альбоми джазових груп, керівниками яких є барабанщики, є досить рідкісними ситуаціями на нашій сцені. А колектив YAROSH ORGAN TRIO є тим самим винятком, концерт якого неможливо пропустити.

Один із найцікавіших джазових колективів на польській сцені виступить під акомпанемент талановитої вокалістки Катажини Міровської. Їх спільний репертуар – це повний спектр кольорів та настроїв, які разом створюють монолітну історію.