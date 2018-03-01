Ретроколорит для двох міст на Тернопільщині створюють у Кременці

Впродовж трьох днів викладачі кафедри методики викладання мистецьких дисциплін КОГПА ім. Тараса Шевченка та їхні студенти відтворювали міський ретроколорит Кременця та Бережан для зйомок фільму «Червоний. Без лінії фронту». Створені у Кременці 22 вивіски та афіші у стилістиці 1930-их років уже встигли відзняти у Бережанах, – повідомляє Кременецька міська рада.

Як розповіла доцент кафедри методики викладання мистецьких дисциплін Олесандра Панфілова, творчому колективу академії ще належить створити кілька робіт для зйомок саме у Кременці. І якщо написи для Бережан робили польською мовою, то для Кременця необхідно написати івритом. Співпраця зі знімальною групою, яка звернулася за допомогою до викладачів та студентів, стала для академії цікавим досвідом.

Нагадаємо, що значну частину фільму зніматимуть саме на базі Кременецької академії (колись – Кременецький ліцей). Багато аудиторій та майстерень вишу стануть локаціями зйомок. Також участь у масових сценах візьмуть близько ста студентів академії.