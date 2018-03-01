7 березня в Тернополі стартує літературний відеомарафон «Мій Шевченко»

7 березня 2018 року (середа) в Тернопільській обласній універсальній науковій бібліотеці стартує літературний відеомарафон «Мій Шевченко», який розпочнеться об 11.00 і триватиме до 18.00.

Бібліотекарі запрошують тернополян та гостей міста долучитися до літературного відеомарафону й прочитати улюблену шевченківську поезію.

Літературний марафон відбудеться у відділі міського абонементу і триватиме впродовж дня до закриття бібліотеки.

За ходом проведення літературного відеомарафону стежте у Facebook, «YouTube», веб-сайті Тернопільської ОУНБ.

Адреса бібліотеки: б-р Т. Шевченка, 15; тел.: (0352)52-03-74;

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