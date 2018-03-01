«Melovin(у) перемоги!», — Сергій Притула про національний відбір на Євробачення-2018

Відомий шоумен із Тернопільщини Сергій Притула написав на своїй сторінці в Facebook про своє бачення національного відбору на Євробачення-2018.

“Перечекав поки усі критики напишуть статті про національний відбір на Євробачення 2018. Тепер пару слів про свої враження.

Якщо геть зовсім коротко, то… Melovin мав поїхати ще минулого року. Пісня у нього тоді була, на мою скромну думку, сильніша від цьогорічної. Хоча номер у фіналі 2018-го поклав минулорічний «на лопатки». Перемога обожнюваних мною «O’Torvald» у 2017-му сплутала всі карти великих і не дуже гравців на ринку. Схема «вівці цілі/вовки ситі» мала б виглядати так: Melovin у 2017, Tayana у 2018. У Тані теж, в порівнянні з минулим роком, тотальний прогрес: вокал не хибив, «беки» – розкішні, пісня в рази краща. Ще б трішки якоїсь індивідуальної родзинки, щоб нікому язик не повертався порівнювати із Лободою – і було б ідеально. Особисто мені буде дуже прикро, якщо Таня зупиниться у своїх потугах на цьому відборі. Однозначно, що при правильних розкладах, вона не загубиться і в основній фазі Євробачення, де б і коли воно не відбувалось.

Як і минулого року «свіжа кров» не псувала картинки. Julinoza – це мій №1 в сенсі відкриттів у поточному сезоні. За «Голосом» я не особливо слідкую, тому поліз у Ютюб вже в процесі підготовки до ефірів. Процитую один з коментарів під ось цим відео https://www.youtube.com/watch?v=EVKkF3FMw_Q – «Чому тут не сотні тисяч переглядів?». З Kadnay все було зрозуміло ще з минулого року, хлопці круті, набирають обертів, людям подобаються. Сам факт того, що колектив із музикою, яка явно розрахована на вужчу аудиторію ніж у Tayana, двічі обскакав останню у глядацькому голосуванні – вже про щось говорить.

Як ведучий національного відбору зроблю комплімент на адресу менеджменту усіх учасників. Цього року ніхто (ну ок, був один, але порозумілись швидко) не намагався підходити і розказувати мені, як представляти учасника, що можна питати, як жартувати і т.д. У 2017-му таких було достатньо. Розмова, щоправда, у нас виходила дуже короткою))). Приємно, що менеджери починають розрізняти де «солянка» у Палаці Україна, а де конкурс в якому чітко прописані ролі трьох гравців: учасники, судді, ведучий.

Що найбільше засмучує вже другий відбір поспіль, так це абсолютна нетерпимість аудиторії до учасників процесу. Я вже звик, коли це відбувається в навколополітичний фейсбучних «срачах», коли прихильники того чи іншого політичного «вождя» не добирають слів та епітетів на адресу своїх опонентів. Але, чорт забирай, влаштовувати те ж саме в контексті пісенного конкурсу – це перебор.

Образи суддів, гноблення артистів, похвала своїх улюбленців не в чистому вигляді, а обов’язково через негативне порівняння із суперником… все це огидно. І якщо Михайловичу то все «до єдного місця», то, підозрюю, молодняку, який зайшов у нацвідбір подібні відгуки та коментарі у соцмережах можуть сильно вдарити по самооцінці.

Я неодноразово бачив у нашому шоубізнесі, як люди, на яких часто молились, робили одну помилку і ті, хто вчора готовий був носити на руках, з не меншим завзяттям добивають ногами. Скільки минулого року було вилито помиїв на O’Torvald за їх 24-те місце?! І то зачасту від людей, які в принципі національний відбір не дивились. А якщо дивились, то не голосували. Колись Валерій Васильович Лобановський сказав золоті слова, що «люди, які не ходять на футбол (на стадіон, на трибуни) в принципі не мають ніякого морального права щось судити чи говорити про футбол і про команди». Так само і тут.

Іспанці минулого року показали майстер-клас, як потрібно ставитись до СВОГО артиста, навіть якщо він зайняв останнє місце у міжнародному конкурсі. Приїхали натовпом у аеропорт і зустріли Мануеля Наварро оплесками. Без стьобу. А з поваги. Бо це ЇХ АРТИСТ. ЦЕ ВОНИ ЙОГО ВІДПРАВИЛИ НА КОНКУРС. І ВОНИ З НИМ РОЗДІЛЯЮТЬ ЙОГО РЕЗУЛЬТАТ. І ПІДТРИМУЮТЬ, ЯКЩО ВІН «СПІТКНУВСЯ».

Наостанок хочу висловити своє захоплення роботою команди, яка готувала цей нацвідбір і яка, традиційно, залишається за кадром. Глядач отримує готову картинку в прямому ефірі і, в принципі, йому не обов’язково знати, що десятки людей більше місяця живуть в режимі «виспимось на пенсії». Що люди починають робочий день о 8.30 ранку і закінчують о 4-5 годині ночі. Що дехто ночує в павільйоні. Ви – круті, дорогі мої колеги. Окремо вітаю канал СТБ з отриманням права трансляції основного конкурсу Євробачення у травні цього року на рівні з UA:ПЕРШИЙ. Заслужили роками пекельної праці!

Мав за честь бути долученим до події.

Melovin(у) перемоги! Нам всім – стриманості та взаємоповаги.

Щиро ваш, Сергій Притула”.