Роман Казновецький: «Ми втілимо проекти, необхідні для розвитку Лановецької громади»

«У нас є кілька пріоритетів розвитку Лановецької ОТГ — це ремонт вулично-дорожньої мережі; поліпшення матеріальної бази комунальних установ; проведення вуличного освітлення у селах Загірці, Михайлівка, Якимівці, Татаринці, Краснолука, частково Юськівці; відновлення зон відпочинку та розвиток спортивної інфраструктури», – каже новообраний голова Лановецької міської об’єднаної територіальної громади Роман Казновецький.

«Важливим є питання водовідведення та водопостачання. Для забезпечення водопостачанням мешканців сіл Загірці, Михайлівка, Якимівці та Татаринці будемо виготовляти проектно-кошторисну документацію. Хочу зазначити, що за допомогою облдержадміністрації, за кошти Державного фонду регіонального розвитку та міського бюджету побудували очисні споруди та насосну станцію, яка перекачує фекалії на очисні споруди. Дані об’єкти вже запустили. Це дуже важливий проект, адже із початку 90-их років очисних споруд у Ланівцях не було».

Паралельно ведуться роботи щодо відновлення зон відпочинку.

«Йдеться, зокрема, про Лановецький зоологічний сад, який хочемо перетворити на місце сімейного дозвілля для мешканців нашої громади і туристів. Окрім того, у всіх населених пунктах Лановецької ОТГ плануємо розпочати будівництво дитячо-спортивних майданчиків. Хочемо створити усі необхідні умови для розвитку нашої громади», – каже Роман Казновецький.

Зазначимо, 29 жовтня в Україні відбулися вибори у 201-й об’єднаній територіальній громаді. На Тернопільщині у всіх 4 ОТГ у виборах на посади голів громад перемогли кандидати від партії «Блок Петра Порошенка «Солідарність». Відтак Лановецьку міську об’єднану територіальну громаду очолив Роман Казновецький.