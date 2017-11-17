Погляд Церкви на інтимні стосунки представлять на семінарі у Тернополі
За сприяння комісії у справах родини Тернопільсько-Зборівської архиєпархії УГКЦ та ГО Консультативний центр “Колиска життя” 25-26 листопада в Тернополі відбудеться семінар про погляд Церкви на інтимні стосунки.
Серед тем зустрічі:
- Як ефективно планувати кількість дітей, не використовуючи контрацепцію та інші шкідливі засоби
- Як побудувати повноцінні подружні стосунки без страху непланового зачаття
- Як забезпечити репродуктивне здоров`я та зробити дієві кроки до подолання діагнозу безпліддя
- Як досягти благополуччя у подружжі та гармонії та гармонії з власною плідністю.
Семінар проведе голова Всеукраїнського благодійного фонду “За гідність людини”, член Європейського інституту сімейної освіти, сімейний консультант, експерт з питань природного планування сім`ї, мати чотирьох дітей Геня Самборська.
Захід відбудеться з 15:00 до 19:00 год. у церкві архистратига Михаїла (вул. 15 Квітня, 1а).
реєстраційний внесок – 50 грн., для подружь знижка 50%.