Роман з доповненою реальністю презентував у Ланівцях Макс Кідрук

Справжнє літературне шоу показав найпрогресивніший письменник сучасності Макс Кідрук вчора у Культурний центр Єловицьких. У Ланівці він завітав із презентацією свого нового роману “Доки світло не згасне назавжди”.

Нова книга не звичайна, а з доповненою реальністю.

Основною його “фішкою” є спеціально розроблений мобільний додаток, який допомагає глибше розуміти текст книги. Найбільш ефектною його частиною стала інтерактивна обкладинка. Є у додатку, за словами автора, і “додаткові гілки сюжетного дерева”. Саме вони допоможуть глянути на події у романі під іншим кутом зору.

Презентація нагадувала інтерактивну наукову лекцію. Мультимедіа, буктрейлер і додаток упереміш із жартами письменника творили вражаючу атмосферу. Макс Кідрук готує свого читача до процесу читання, пояснює все те, що варто знати перед тим, як взяти у руки “Доки світло не згасне назавжди”.

Це абсолютно новий підхід до літератури та її подачі, який не просто вражає і дивує, а й надихає більше читати і пізнавати світ навколо. Захоплені очі і підлітків, і дорослих лише підтверджують це.

Зазначимо, що в рамках презентаційного туру Макс Кідрук в Тернопільській області побував у Бережанах, Тернополі та Ланівцях.

Лановецька міська рада ǀ Lanivtsi City Council