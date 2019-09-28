У Тернополі “Промінчики” запрошують учнів весело та цікаво провести осінні канікули

Хочете, щоб дитина повноцінно відпочила і одночасно потренувала свої мізки?Хочете бути впевненими, що вона в компанії з однолітками зайнята цікавими і корисними справами, а не «сидить» весь час в телефоні, поки ви на роботі?

Тоді вам однозначно до нас!

Осінній табір «Головоломки» – це

активний відпочинок і зарядка для мізків,

таємниці і розслідування,

розшифровування старовинних рукописів,

розв’язання логічних завдань,

вікторини, інтелектуальна командна гра “Що? Де? Коли?”,

турніри з настільних ігор і головоломок,

підсумковий квест за отриманими знаннями.

Режим роботи табору з 9.00 до 18.00 з понеділка по п’ятницю.

Набираємо лише 1 групу. Якщо у вашій школі канікули припадають на 7-11 жовтня, бронюйте місце вже зараз!

Дзвоніть 067-353-1432 і ми надамо ваам більше інформапції щодо умов перебування у таборі та вартості.