12:06 | 28.09.2019
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Афіша Тернополя 

У Тернополі “Промінчики” запрошують учнів весело та цікаво провести осінні канікули

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До початку перших осінніх канікул залишилося зовсім небагато. Попереду цілий тиждень, вільний від уроків, контрольних, домашніх завдань!

Хочете, щоб дитина повноцінно відпочила і одночасно потренувала свої мізки?Хочете бути впевненими, що вона в компанії з однолітками зайнята цікавими і корисними справами, а не «сидить» весь час в телефоні, поки ви на роботі?

Тоді вам однозначно до нас!

Осінній табір «Головоломки» – це

активний відпочинок і зарядка для мізків,
таємниці і розслідування,
розшифровування старовинних рукописів,
розв’язання логічних завдань,
вікторини, інтелектуальна командна гра “Що? Де? Коли?”,
турніри з настільних ігор і головоломок,
підсумковий квест за отриманими знаннями.

Режим роботи табору з 9.00 до 18.00 з понеділка по п’ятницю.

Набираємо лише 1 групу. Якщо у вашій школі канікули припадають на 7-11 жовтня, бронюйте місце вже зараз!
Дзвоніть 067-353-1432 і ми надамо ваам більше інформапції щодо умов перебування у таборі та вартості.

 

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