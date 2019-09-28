У Тернополі “Промінчики” запрошують учнів весело та цікаво провести осінні канікули
До початку перших осінніх канікул залишилося зовсім небагато. Попереду цілий тиждень, вільний від уроків, контрольних, домашніх завдань!
Тоді вам однозначно до нас!
Осінній табір «Головоломки» – це
активний відпочинок і зарядка для мізків,
таємниці і розслідування,
розшифровування старовинних рукописів,
розв’язання логічних завдань,
вікторини, інтелектуальна командна гра “Що? Де? Коли?”,
турніри з настільних ігор і головоломок,
підсумковий квест за отриманими знаннями.
Режим роботи табору з 9.00 до 18.00 з понеділка по п’ятницю.
Набираємо лише 1 групу. Якщо у вашій школі канікули припадають на 7-11 жовтня, бронюйте місце вже зараз!
Дзвоніть 067-353-1432 і ми надамо ваам більше інформапції щодо умов перебування у таборі та вартості.