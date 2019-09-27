Тернопільська бібліотека та фотографи презентували спільний проект

«Біблотека. Місце щасливих людей» під такою назвою в секторі мистецтв Тернопільської обласної біблiотеки для молоді відбулось відкриття фотовиставки відомих тернопільських фотографів, подружжя Ірини та Юрія Зелененьких. Це спільний проект нашої бібліотеки та фотостудії Зелененьких і пройшов він в рамках святкування Всеукраїнського Дня бібліотек.

Погодьтесь, тепер кожен з нас в глибині душі «трохи фотограф». Однак, шедеври виходить зробити далеко не усім. А наші гості – Ірина та Юрій, зуміли перетворити хобі на роботу, а результат – на визнання. Вони вміють «переносити» реальність у фотографічну площину, в цьому і є справжня майстерність. А як досягти цієї майстерності? На чому зробити акцент у своїй роботі, яка техніка потрібна новачкам і профі? Про це та багато іншого розповідали Ірина та Юрій. Зі слів Зелененьких – бібліотека це не тільки книги, а й політ фантазії для фотосесій. Їх чудові фотокартини, зроблені у різних куточках нашої бібліотеки та бібліотек м. Львів є доказом цього. Отож, Тернопільська бібліотека для молоді запрошує відвідати фотовиставку Ірини та Юрія Зелененьких і самим переконатися, що «Бібліотека. Місце щасливих людей».

Фотовиставка експонуватиметься в секторі мистецтв (II поверх) до кінця жовтня ц.р. Джерело: Тернопільська обласна біблiотека для молоді ТОБМ