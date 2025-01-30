Тернопільщина втратила захисника Андрія Добровольського

Непоправна втрата в Микулинецькій громаді…

Сьогодні, 30 січня, в госпіталі помер військовослужбовець, житель с. Дарахів, Добровольський Андрій Орестович 27.09.1972 р.н. Повідомляє Оксана Мельник.

Добрий, світлий спомин про покійного захисника нашої Батьківщини назавжди залишиться у пам’яті рідних та усіх, хто знав його, любив та шанував.

Висловлюємо щирі співчуття синам, дружині, невісткам, онучці, сестрі та всій родині.Сумуємо разом із Вами, низько схиляємо голови у скорботі. Нехай душа загиблого воїна знайде вічний спокій…

Вічна пам’ять і слава українському воїну, який захищав рідну Україну і кожного з нас! 🇺🇦