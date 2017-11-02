Село на Тернопільщині отримує соціальну допомогу від місцевого кар’єру
Впродовж жовтня, листопада та грудня село Полупанівка, яке знаходиться в підпорядкуванні Скалатської ОТГ, щомісячно отримуватиме грошову та матеріальну допомогу від місцевого кар’єру.
Така співпраця передбачена соціальною угодою, яку на початку жовтня підписала Полупанівська філія ТОВ ВК «Гірничо-добувна промисловість» із незалежною громадською організацією «Полупанівка»:
– В селі Полупанівка створили однойменну громадську організацію, з якою ми заключили соціальну угоду. Відповідно до неї до початку 2018 року, впродовж трьох останніх місяців, ми виділятимемо їм як допомогу по 100 тисяч гривень, а також 2 тисячі тонн щебеню та 1,5 тисячі тонн висіву. В такий спосіб ми допоможемо селу, адже ми перераховуватимемо щомісяця ці кошти громадській організації і вона в подальшому спрямовуватиме їх на необхідні сфери, – розповідає директор Полупанівського кар’єру Ігор Штогрин.
Нагадаємо, Полупанівський кар’єр з 1981 року працює на Підволочищині. Починаючи з 2006 року роботи на цьому об’єкті виконує ТОВ ВК «Гірничодобувна промисловість», що забезпечує більше сотні робочих місць, стабільні податки та задоволення потреб низки підприємств нашого краю та східного регіону.
One thought on “Село на Тернопільщині отримує соціальну допомогу від місцевого кар’єру”
Починає відроджуватися Україна. Відрадно, що перші паростки ВЖЕ Є. Про них треба говорити НА ПОВНІ ГРУДИ І В ПОВНИЙ ГОЛОС. Не всі підприємці такі, ой не всі. Одні, тільки “пару копійок” прикарманило – вже й по Єгиптах вештають, піраміди вишукують, скарби розглядають.. Тут скарби, свій народ робучий, що ходить з похнюпленими головами, виживає від місяця до місяця. То ґаз подорожчав, то світло, то дитина захворіла чи старе присмерті. А воно – видерлося (в довір”я втершися бідакам), і вже шукає де доляри “припрятати”. Тут прятай, та ЗРОБИ ТАК, щоб в тебе на Вкраїні ніхто їх не забрав. ЗРОБИ ТАКУ СИСТЕМУ. Як не сам, то з такими як ти ! Разом можемо щось зробити. Як будемо : ЛЕБІДЬ, РАК і ЩУКА – ніхрина не получиться доброго.