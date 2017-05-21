Селяни на Тернопільщині знову мусять захищати свої поля від псевдоаграрія Саймона Чернявського (фото, відео)

Жителі місцевих сіл вже називають боротьбу проти цього гіганта – «своїм АТО». Розірвавши угоди із горе-латифундистом Саймоном Чернявським, вони знайшли іншого підприємця, проте і йому тут працювати не дають. У понеділок, 15 травня, орендар завіз на поля техніку, аби підживити посіви, але «на зустріч» до нього приїхали і представники «Мрії».

За кілька тижнів до цього, агрохолдинг завів свої трактори на поля мешканців села Городниця. Люди на цих ділянка уже посіяли соняшник, але у агробізнесмена Чернявського були свої плани – просто посеред ночі він хотів засіяти поля соєю. Місцеві люди стали живою стіною і погрожували лягти під техніку. Селяни категорично стверджують, що не мають жодного бажання співпрацювати з агрохолдингом «Мрія».

– Ми з листопада місяця попередили їх, дали повідомлення, що ми хочемо розривати з ними договір, що ми не хочемо з ними працювати. Ми їх повідомили, вони повідомлення нам віддали, що вони прийняли папери. Все. У договорі написано, що за 30 днів ми повинні повідомити, а ми це зробили ще у листопаді місяці, – розповідає власниця одного із паїв.

«Мрія» заробила собі «славу» безвідповідального та рейдерського підприємства. Кілька сотень гектарів картоплі та інших культур перезимували на їх полях. Коли в агрохолдингу дізналися, що дехто із їх працівників не захотів продовжувати договір на паї – людей просто звільнили. Але і робота та, як розповідають місцеві, не була надто прибутковою. За словами городничан, коли їх поля обробляв Іван Гута, більше 150 селян працювало у нього на підприємстві, станом на 2010 рік мали від 7 до 12 тисяч гривень зарплати, їх безкоштовно годували, організовували доїзд до місця роботи. Теперішній «господар» не дає навіть третини того заробітку, та й працювало людей набагато менше.

Люди обурені діями Саймона Чернявського, якого до речі, жодного разу навіть не бачили, не захотів із ними спілкуватися підприємець, що зводить нанівець їх поля. А 15 травня його «представники», що були більше схожі на «тітушок» та говорили із російським акцентом, не давали працювати новому орендарю на вже давно не їхніх полях.

– Якби він (Саймон Чернявськьий – авт.) був якимсь порядним чоловіком, він би прийшов до людей, сказав якесь слово, а то – ні. Тільки от «присилає»: що не раз – нові люди, що не раз – нові люди, – обурюється мешканка села Городниця. – Ми вільні люди і кому хочемо, тому можемо дати наші поля, то є наша земля. Наші батьки робили, наші діди робили, хіба ж можна таке робити.

Від свого селяни відступати не збираються. Запевняють, що розірвали договори у законний спосіб і повертатися до цих безвідповідальних господарів не хочуть за жодних умов.

Тернополяни