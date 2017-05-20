Ще понад 50 учасників АТО отримали земельні ділянки в напрямку траси Тернопіль-Львів

У п’ятницю, 19 травня, відбулася четверта черга вручення документів на земельні ділянки демобілізованим учасникам АТО за межами міста в напрямку автодороги Тернопіль-Львів. Участь у врученні сертифікатів на земельні ділянки взяв голова Тернопільської ОДА Степан Барна.

За його словами, у Тернопільській області є приблизно 6 тисяч демобілізованих учасників антитерористичної операції. На сьогоднішній день уже видано понад 4 тисячі наказів щодо надання земельних ділянок у власність для бійців, і це один із найкращих показників в Україні.

«Для нас надалі є принциповим питання забезпечення демобілізованих військовослужбовців і діючих військових, які перебувають в зоні АТО, земельними ділянками. Ці земельні ділянки площею 6 соток дадуть можливість учасникам АТО для самореалізації у господарці. Україна має адаптуватися до умов мирного проживання, а тому наш обов’язок зробити все, щоб бійці відчували піклування з боку держави», – зазначив Степан Барна. Водночас, він нагадав, що 84 га землі, яка раніше перебувала у розпорядженні ТНЕУ, було передано у власність Держгеокадастру. Цю площу поділили на 833 земельні ділянки, з яких понад 200 ділянок учасники АТО уже отримали, і ще близько 600 учасників АТО чекають на отримання землі на цій території. Разом з тим, як додав в. о. начальника Головного управління Держгеокадастру у Тернопільській області Віктор Мартинюк, з початку ініціативи надання земельних ділянок учасникам АТО із земель сільськогосподарського призначення в Тернопільській області отримано й опрацьовано 4 741 звернення, видано 4 145 наказів щодо надання земельних ділянок у власність на площу 3 131,4 га. 2 100 учасників АТО вже отримали земельні ділянки у власність. «Цільове призначення цієї землі, що знаходиться в напрямку траси Тернопіль-Львів, – для ведення садівництва. Утім, бійці матимуть змогу на цих ділянках будувати житлові будинки, які будуть зареєстровані як садові будинки. Труднощів, пов’язаних з цим питання, немає жодних. Адже така практика у нашій області ведеться уже кілька років. Ми працюємо над покращенням житлово-побутових умов учасників АТО. Саме тому на даний час це найбільш спрощений спосіб для того, аби на отриманих земельних ділянках розпочати будівництво», – підкреслив Віктор Мартинюк.