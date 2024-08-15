Ще мінус 6 стихійних сміттєзвалищ на Тернопільщині
У травні цього року інспектори з охорони навколишнього природного середовища у Тернопільській області під час проведення планової перевірки Великодедеркальської сільської ради виявили 13 несанкціонованих звалищ з відходами загальною площею 2 901 кв. м.
Відтак, за результатами обстеження, Інспекцією підготовлено та направлено на адресу громади вимогу, якою зобов’язано ліквідувати стихійні сміттєзвалища та вжити інших необхідних заходів, передбачених вимогами статті 26 Закону України «Про управління відходами».
Станом на сьогодні вимогу виконано частково, зокрема: 𝟲 сміттєзвалищ ліквідовані повністю, 𝟯 – частково прибрані.
Робота з виявлення та ліквідації несанкціонованих сміттєзвалищ триває.
Вкотре закликаємо громадян бути відповідальними та дотримуватися правил сортування і видалення відходів, бути небайдужими та інформувати Державну екологічну інспекцію у Тернопільській області про виявлені факти порушень.