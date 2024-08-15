14:56 | 15.08.2024
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Ще мінус 6 стихійних сміттєзвалищ на Тернопільщині

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У травні цього року інспектори з охорони навколишнього природного середовища у Тернопільській області під час проведення планової перевірки Великодедеркальської сільської ради виявили 13 несанкціонованих звалищ з відходами загальною площею 2 901 кв. м.
📩Відтак, за результатами обстеження, Інспекцією підготовлено та направлено на адресу громади вимогу, якою зобов’язано ліквідувати стихійні сміттєзвалища та вжити інших необхідних заходів, передбачених вимогами статті 26 Закону України «Про управління відходами».
📌Станом на сьогодні вимогу виконано частково, зокрема: 𝟲 сміттєзвалищ ліквідовані повністю, 𝟯 – частково прибрані.
▶ Робота з виявлення та ліквідації несанкціонованих сміттєзвалищ триває.
☝ Вкотре закликаємо громадян бути відповідальними та дотримуватися правил сортування і видалення відходів, бути небайдужими та інформувати Державну екологічну інспекцію у Тернопільській області про виявлені факти порушень.

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