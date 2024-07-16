Ще один молодіжний простір відкрився на Тернопільщині – в Лановецькій громаді. Він став частиною міського зооботсаду та отримав назву «Урбан-сад Ланівці».

Молодіжна рада в громаді провела опитування мешканців, які, звісно ж, підтримали ідею створення окремої території для молоді. А Лановецька міська рада прийняла відповідне рішення про організацію відкритого простору, де юнацтво зможе більше спілкуватися, проводити з користю свій вільний час та гуртуватися в різних заходах. А молоді у всій громаді – понад 5 тисяч!

Програма USAID DOBRE придбала для відкритого простору мобільну сцену з подіумом за майже 480 тисяч гривень. Громада ж змонтувала її та облаштувала територію.

Роман Казновецький . «Це простір не лише сприятиме збільшенню молодіжної активності в нашій громаді, а й стане важливим середовищем для розвитку нашої молоді», – переконаний міський голова

У неділю в молодіжному просторі відбувся перший концерт, на який запросили відомого виконавця. Програма різноманітних заходів з використанням сцени вже складена аж до кінця року!

Користуватися локацією зможуть також інші мешканці громади та дитячо-юнацькі колективи.