У водоматах Тернополя подорожчала вода

Ціна за літр води у водоматах Тернополя зросла на 50 копійок. Із 1 липня люди платять по 2 гривні за літр. Про це Суспільному розповів тернополянин Іван Кузишин.

Тернополянин Іван Кузишин набирає воду у одному із водоматів міста.

“Я набираю воду у водоматі кожного тижня. Я живу на вулиці Медовій. Вода подорожчала, я не чув якогось попередження. Була півтори гривні за літр, а стала по дві гривні. Та поки ще трішки, але пенсіонеру кожна копійка дорога”.

Юрій Данилець — один з директорів підприємства, яке продає воду у водоматах Тернополя. Чоловік розповідає, утримували ціну 1,5 гривні майже 4 роки. Одна з причин подорожчання води — зростання ціни на електроенергію.

“Електроенергія подорожчала. Для населення вона становить 4,33 гривеі за кіловат, а для комерції — 9. Другий фактор — електроенергія працює з перебоями і це негативно впливає на багато механізмів всередині самого водомата. Це призводить до додаткових витрат. Третій фактор — подорожчання пального. Заправляти автомат ми приїжджаємо машиною. Якщо в тому місце де стоїть водомат не стало світла, то його треба заправляти з допомогою генератора, а це також додаткові витрати. І четверте — це, як і на всіх підприємствах, брак персоналу. Наш персонал працює в перезавантаженому режимі, в посиленому режимі. Тому нам потрібно, щоб вони отримували достойну заробітну плату за свою роботу”.

Юрій Данилець — один з директорів підприємства, яке продає воду у водоматах Тернополя. Чоловік розповідає, утримували ціну 1,5 гривні майже 4 роки. Одна з причин подорожчання води — зростання ціни на електроенергію.

“Електроенергія подорожчала. Для населення вона становить 4,33 гривеі за кіловат, а для комерції — 9. Другий фактор — електроенергія працює з перебоями і це негативно впливає на багато механізмів всередині самого водомата. Це призводить до додаткових витрат. Третій фактор — подорожчання пального. Заправляти автомат ми приїжджаємо машиною. Якщо в тому місце де стоїть водомат не стало світла, то його треба заправляти з допомогою генератора, а це також додаткові витрати. І четверте — це, як і на всіх підприємствах, брак персоналу. Наш персонал працює в перезавантаженому режимі, в посиленому режимі. Тому нам потрібно, щоб вони отримували достойну заробітну плату за свою роботу”.

“Востаннє ціну змінювали приблизно 4 роки тому. Ми старалися її не підвищувати, але зараз доводиться. Із 1 липня 2024 року ми підняли ціну у зв’язку із підвищенням тарифів на електроенергію і цін на дизпаливо. Зараз є перебої з електропостачанням і тому горить електронне обладнання, яке ми часто повинні замінювати — це є основна плата, це мозок самого автомата, який контролює налив води і зв’язок з інтернетом. Ця плата горить найчастіше і на її заміну йдуть найбільші витрати. Вона коштує орієнтовно від 17 до 25 тисяч гривень. Відколи світло почало частіше зникати, то плати почали удвічі частіше перегоряти”, — розповів Ярослав Іваницький.

Завідувачка сектору контролю за регульованими цінами обласного управління Держпродспоживслужби Тетяна Апостол каже, ціну на воду з водоматів не регулюють.

“Щодо водоматів — заборони щодо підняття цін зараз немає. Є постанова Кабінету Міністрів України №502, де рекомендовано не піднімати вартості. Але у зв’язку з різними економічними ситуаціями, ціни піднімають. У нас немає повноважень регулювати ціни на водомати. Звернень до Управління захисту справ споживачів на підняття цін у водоматах не надходило. На сьогодні в Тернополі є чотири суб’єкти господарювання та 150 водоматів”.