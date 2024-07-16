В одній з найменших громад Тернопільщини виявлені стихійні сміттєзвалища площею 15,5 тис. кв. м

Фахівці Державної екологічної інспекція у Тернопільській області продовжують виявляти несанкціоновані звалища з відходами під час планових перевірок органів місцевого самоврядування. Цього разу такі порушення зафіксовані у Іванівській громаді Тернопільського району.

⚠️ Зокрема, на території населених пунктів: Ілавче, Сороцьке, Іванівка, Лозівка, Глещава виявлені місця систематичного складування різного роду відходів, у результаті чого утворилося 5️⃣ масштабних стихійних сміттєзвалищ.

❗Загальна площа засмічень становить 15 500 м2.

☝🏻Ця ситуація свідчить про неналежний контроль з боку органу місцевого самоврядування в частині земельного та природоохоронного законодавства й, зокрема, щодо управління відходами.

📌 Пунктом 2 статті 26 Закону України «Про управління відходами» визначено, що до повноважень виконавчих органів сільських, селищних, міських рад у сфері управління відходами належить у тому числі:

✅ організація управління побутовими відходами, відходами будівництва та знесення;

✅ забезпечення ліквідації несанкціонованих сміттєзвалищ у межах населених пунктів;

✅ організація роботи пунктів роздільного збирання побутових відходів;

✅ надання інформації, проведення роз’яснювальної та просвітницької роботи серед населення щодо управління відходами тощо.

📌 Водночас, виявлення та облік відходів, власник яких не встановлений здійснюється у відповідності до вимог статті 12 Закону України «Про управління відходами».

☝🏻Згідно зазначеної норми, повноваження щодо таких відходів в межах населених пунктів відносяться до компетенції органу місцевого самоврядування, в цьому випадку – Іванівської сільської ради.

📩 Відтак Державна екологічна інспекція у Тернопільській області направила на адресу громади вимогу щодо ліквідації несанкціонованих сміттєзвалищ та вжиття інших необхідних заходів, передбачених вимогами статті 26 Закону України «Про управління відходами».

☝🏻 Наголошуємо, стихійні звалища не лише псують естетичний вигляд територій, а й є значною загрозою для довкілля. Вони стають осередками розмноження шкідників, виділяють отруйні речовини, забруднюють ґрунтові води, а також часто стають причинами пожеж.

❗Будьте свідомими, дбайте про своє здоров’я й навколишнє середовище!