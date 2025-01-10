У Тернополі до 11 років тюрми заочно засуджено пособницю окупантів, яка займалась російською «паспортизацією» жителів Каховки

Служба безпеки України зібрала беззаперечні докази вини чергової зрадниці, яка допомагала росіянам реалізовувати ворожу політику у сфері соціального забезпечення громадян на тимчасово окупованій території України.

Мова йде про 45-річну жительку Каховки, яка після окупації міста добровільно пішла на співпрацю з окупаційною адміністрацією Херсонщини та очолила місцевий територіальний центр соціального обслуговування, який згодом росіяни перейменували у т. зв. «Государственное казенное учреждение Херсонской области «Каховский комплексный центр социального обслуживания населения».

Слідчими Тернопільського управління СБУ встановлено, що зрадниця, контролювала дотримання підлеглими положень законодавства рф та організовувала виконання «центром» російських державних програм. Крім того, спілкуючись із представниками найбільш незахищених верств населення, вона переконувала їх у необхідності отримання російських паспортів і реєстрації в системі обов’язкового пенсійного страхування країни-агресора.

За таку старанну підтримку рішень та дій окупаційної адміністрації Каховки міністерство праці і соціального захисту росії нагородило зрадницю подякою з формулюванням: «…за ініціативу… та активну громадянську позицію».

На підставі зібраних доказів суд визнав обвинувачену винною у порушенні ст. 111-2 (пособництво державі-агресору) Кримінального кодексу України. Їй призначено покарання у вигляді позбавлення волі строком на 11 років з конфіскацією майна, а також позбавлено права обіймати посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, в органах державної влади, державного управління, місцевого самоврядування та займатися діяльністю, яка пов’язана з наданням публічних послуг, строком на 12 років.

Оскільки зрадниця переховується від правосуддя на тимчасово окупованій ворогом території, її оголошено у розшук та застосовано спеціальну процедуру заочного засудження. Початок строку відбування покарання обчислюватиметься з дати затримання засудженої.

Досудове розслідування проводили співробітники УСБУ в Тернопільській області за процесуального керівництва Тернопільської обласної прокуратури.