Що у сім раз зменшилось на Кременеччині

Бюджет Кременецького району за перше півріччя поточного року отримав понад план всього 1,7 млн грн. У порівнянні з минулим роком впав у сім раз. Лише 14 сільських рад із 25-и справилися з виконанням дохідної частини своїх бюджетів. Найбільшу питому вагу у власних доходах місцевих бюджетів складає податок та збір на доходи фізичних осіб – на засіданні колегії Кременецької райдержадміністрації, яке провів перший заступник голови РДА Вячеслав Онишкевич, начальник фінансового управління Ірина Казмірук прозвітувала про виконання районного бюджету за 6 місяців 2019 року, – йдеться на на сайті Кременецької РДА.

Серед основних показників районної програми соціально-економічного та культурного розвитку є заробітна плата. Її середньомісячний розмір на одного штатного працівника на Кременеччині складає 6493 гривень. Начальник управління економічного розвитку Роман Березовський на колегії підтвердив, що цифра хоча і більша, ніж за аналогічний період торік аж на 22,5%, проте до обласного показника – 7364 грн – не дотягує 12%, а а до загальноукраїнського – 9629 грн – взагалі складає 67,4 %. Довідки, озвучені на засіданні колегії.

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