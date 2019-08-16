Антон і Світлана Баворовські з Тернопілля переконалися, що вирощувати соняшник — вигідно

Спекотна погода останнього тижня сприяє успішному закінченню жнивної кампанії у нашому краї. Залишається стерня лише там, де ще недавно починали врунитися зернові. Господарники радіють хорошому врожаю. Могли б бути і кращі показники, якби не тривалі дощі навесні та спека на початку літа…

Цього разу я побувала на жнивах у Грабовці — на полях, які орендують Антон і Світлана Баворовські.

Подружжя заснувало своє фермерське господарство двадцять років тому. Починали з двадцятип’ятигектарної площі. З часом обробляти свою землю їм довірили пайовики з сіл Грабовець та Білоскірка Великогаївської ОТГ. І нині Баворовські успішно господарюють ще на півтисячі гектарів полів.

Цього року у фермерському господарстві посіяли та вже зібрали горох, ячмінь, озиму пшеницю. А на двохсотгектарній площі красується соняшник. Почали вирощувати цю культуру порівняно недавно та переконалися, що це — вигідно. Коли квітує соняшник, краса неймовірна!

«Хочемо, щоб наші люди були заможні, — каже Антон Баворовський. — Колись колгоспник цілий рік мусів тяжко працювати, щоб заробити тонну збіжжя. Нині наші пайовики, навіть не працюючи у господарстві, мають за орендований пай більше. Ми з дружиною намагаємося працювати так, щоб і наші працівники, і пайовики мали якнайбільшу винагороду. Проте, як не прикро, іноді в гарячу пору жнив бракує робочих рук».

Збирання урожаю — дуже відповідальна пора. Розуміючи, що кожна хвилина у цей час багато важить, люди намагаються у максимально короткі строки закінчити роботу. Світлані Баворовській додаються нові обов’язки — вона стає куховаркою: готує смачні та ситні обіди, вечері для працівників поля й току.

Подружжя Антона та Світлани Баворовських знають як хороших господарників і щедрих меценатів. Вони допомагають освітнім закладам, підтримують культуру та людей, які опинились у складних життєвих обставинах.

Галина ЮРСА.

Фото автора.

Джерело: Подільське слово