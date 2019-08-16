У Тернополі шукають жінку, яка збила велосипедиста і втекла

Сьогодні, 16 серпня, приблизно в 9:00 на перехресті біля Старої піцерії і візового центру істота жіночого роду (молода дівчина в червоній або рожевій сукні) збила велосипедиста і втекла з місця ДТП, про це повідомляє Андрій Пелех в мережі Фейсбук.

Автомобіль KIA Ceed сріблястого або сірого кольору. Дуже імовірно, що залишилися пошкодження на бампері і (або) крилі. Хтось може сказати “Чого ж зразу втекла? Може зачепила і навіть не відчула ..?” Але 3 відкриті переломи на нозі зводять ці догадки до нуля, – каже чоловік.

Номер чоловіка – 097 94 21 499.