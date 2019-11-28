Школи Тернопільщини отримали чергову партію ігрових наборів LEGO

Загальноосвітні навчальні заклади Тернопільщини безкоштовно отримали 747 ігрових наборів LEGO Play Box. Їх буде передано у перші класи, завдяки чому діти зможуть граючись розвивати в собі пізнавальні навики, навчатися у більш цікавий та належний для цієї вікової групи спосіб. Про це повідомляють у Білому домі.

В рамках реалізації вимог нового Державного стандарту початкової освіти, Тернопільщина вже другий рік отримує безкоштовно, як гуманітарну допомогу, ігрові набори LEGO Play Box. Впровадження Нової української школи — ключова реформа, головна мета якої — нова висока якість освіти, а основне завдання — формування свідомих, суспільно активних громадян, здатних забезпечити економічне зростання і культурний розвиток країни, області. Саме в такій Новій українській школі за новим Державним стандартом початкової освіти навчаються 11 381 першокласників Тернопільщини. Граючись, діти отримують знання та вчаться спілкуватися один з одним, аргументувати свою думку, виконувати спільні проекти та досліджувати різні природні явища з різних кутів зору. Отримання таких ігрових наборів стало можливим завдяки співпраці Міністерства освіти і науки із компанією The Lego Foundation (Королівство Данія).