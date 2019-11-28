Тернопіль в очікуванні IV Всеукраїнського фестивалю психологічних ігор

Тернопіль, що відбувається в ньому сьогодні? Звісно безліч подій! Бо насправді наше місто сприймається як прогресивний, духовний та науковий центр України. Саме тому в Тернополі і організовується та проводиться Всеукраїнський фестиваль трансформаційних та психологічних ігор Всеукраїнський фестиваль психологічних ігор,що вже вчетверте збирає ігротехників зі всієї України.

Саме цей захід став місцем позитивних трансформацій кожного нашого учасника, що цікавиться психологією та власною ефективністю у всіх сферех особистого життя. Бо психологічні та трансформаційні ігри – це новітній інструмент у руках психологів, коучів, психотерапевтів, що дозволяє опрацювати практично та зі сторони подивитися на хвилюючі життєві ситуації, зрозуміти власні сформовані шаблони поведінки, визначитися зі стратегію досягнення бажаного та багато іншого.

Один сеанс настільної психологічної ігри прирівнюється до 3-10 індивідуальних консультацій психолога, коуча чи психотерапевта. Але разом тим цікавий всім, хто хоче займатися саморозвитком та шукає поштовх.

Перший Фестиваль, що проходив 9-10 червня 2018 зібрав 32 ведучих зі всієї України та 120 учасника (це жителі нашого міста та області, а також гості зі Львова та Хмельницького) та отримав купу позитивних відгуків по організації, наповненості та професіоналізму

2-й та 3-й фестивалі теж пройшли позитивно та наповнено!

І зараз Тернопіль 8 грудня в очікуванні 4 новорічного Фестивалю, що дозволить попрацювати з власними мріями, сформувати позитивні покращення для його учасників через роботу професіоналів всієї України!

Саме максимальна практична користь для кожного учасника – це є місією цього заходу. Фестиваль працює в декількох локаціях, щоб учасники змогли максимально корисно опрацювати власні запити, а саме: «Саморозвитку», «Покращення взаємодії», «Жіноцтва», «Бізнес-напрямок», «Психосоматика та здоров’я».

Одночасно буде проводитися за столами 6-9 настільних тренінгово-трансформаційних, психологічних ігор. І кожен учасник зможе обрати саме ту гру, яка йому відгукується по власному особистому стану. Тобто це практична робота, що є досить індивідуальною! Тому Фестиваль можна рахувати «проривом» у покращенні громади міста у цих питаннях. Запрошуємо в гру!

На фестивалі буде представлено більше 20 ігор найкращих ⭐⭐⭐ майстрів та авторів ігор всієї України





▶️Програма Фестивалю:

8 грудня.

Місце проведення ресторан “Тропік” на Привокзальному Майдані

09.30-10.00 – реєстрація, фотозона (працює фотограф) солодкий фуршет

10:00 –10.30 – відкриття фестивалю, представлення мастеров 1 лінійки,

10.30 – 13.00 – 1 лінійка ігр

13.00 – 14.00 – обід, нетворкінг

13-30 – 14.00 – представлення майстрів 2-ї лінійки

14.00 – 16.30 – 2 лінійка ігр

16.30 – 17.00 – кофе-пауза, нетворкинг, представлення тренерів 3-ї лінійки

17.00 – 19.30 – 3-тя лінійка ігор

19.30-20.00 – Закриття фестивалю, вручення подарунків



Приходь грати з найкращими авторами та майстрами психологічно-трансформаційних ігор!

Вас чекають перевірені часом, а також нові ігрові рішення!





Вартість квитка



до 7 грудня – 400 грн. ( від 2-х квитків та більше є система знижок)

8 грудня (день заходу) – 500 грн.

Частина грошей піде на здійснення мрій діток з особливими потребами до дня св. Миколая

Для реєстрації та оплати квитка переходь за посиланням



https://docs.google.com/forms/d/16HyI0I8CFrv3aM5-1dI9Tdke5Mm2DBOv39JVjWcMzy8/edit